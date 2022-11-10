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رئيس الوزراء الإسرائيلي: خطران يواجههما الجيش

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رئيس الوزراء الإسرائيلي: خطران يواجههما الجيش
AFP
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن جيش بلاده يواجه خطرين على مستقبله، وطالب الإسرائيليين بالتوحد في ظل انشقاقات يعاني منها معسكر التغيير بقيادته.  

وخلال حفل تخرج لدفعة من الجيش، قال لابيد إن الجيش سيواجه في السنوات المقبلة تحديين داخليين، "الأول هو التشققات المتزايدة في نموذج جيش الشعب، ويتم تحدي هذا في مواجهة المظاهر الخطيرة للتهرب والرفض، في مواجهة عدد متزايد من السكان الذين لا يجندون".

أما التحدي الثاني، حسب لابيد فهو "الدعوات لاستخدام القوة دون قوانين، ودون قواعد، ودون التقيد بنموذج الجيش الذي يحترم القانون". ووصف تلك الدعوات بأنها "تضعف المجتمع والجيش الإسرائيليين".

وتأتي تصريحات لابيد وسط امتناع شركائه في الحكومة، سواء في حزب وزير الدفاع بيني غانتس، وحزب وزير المالية أفيغدور ليبرمان، عن ترشيحه لمهمة تشكيل الحكومة القادمة خلال مشاورات مع الرئيس الاسرائيلي.

المصدر: RT

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