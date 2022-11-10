وزراة النقل الإسبانية تفشل في ثني ممثلي قطاع النقل عن إضرابهم المعلن

أفادت وكالة أنباء RTVE، بأن وزارة النقل الإسبانية لم تتوصل لاتفاق مع ممثلي نقابة قطاع النقل، الذين أعلنوا إضرابا مفتوحا اعتبارا من الـ14 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة، أن الوزارة أعلنت عن خطة لمراقبة الأسعار وظروف العمل خلال الأسابيع المقبلة، وأن الحكومة خصصت خلال هذا العام مبلغ 900 مليون يورو لدعم قطاع النقل، وقدمت خصومات على أسعار الوقود للعاملين فيه.

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إلا أن ممثلي النقابة طالبوا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ القانون الصادر في أغسطس والذي يضمن عدم تكبد العاملين في قطاع النقل أي خسائر مالية.

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يذكر أن قطاع الشحن الإسباني أعلن إضرابا استمر 20 يوما خلال مارس الماضي، تسبب بخسائر فادحة في مجالي الاستيراد والتصدير.

المصدر: نوفوستي