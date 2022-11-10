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إسرائيل: رحلات مباشرة من تل أبيب إلى قطر

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إسرائيل: رحلات مباشرة من تل أبيب إلى قطر
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية توقيع اتفاق مع قطر و"الفيفا" يتم بموجبه تسيير رحلات مباشرة لحضور مباريات كأس العالم في الدولة الخليجية، وتقديم خدمات قنصلية إسرائيلية فيها.

وقالت الوزارة إنها توصلت إلى اتفاق مع ممثلين عن "الفيفا"، ومنظمي كأس العالم في قطر، لتسيير رحلات طيران مستأجرة مباشرة بين إسرائيل وقطر خلال المونديال.

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وستسمح الرحلات بين مطاري بن غوريون، في تل أبيب، ومطار حمد الدولي، للإسرائيليين بالوصول إلى قطر مباشرة ومن المتوقع أن تخفض التكاليف للإسرائيليين الذين يأتون لمشاهدة المباريات.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم خدمات قنصلية للمواطنين الإسرائيليين من خلال فريق قنصلي إسرائيلي.

 

المصدر: RT

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