وزير الأمن الإيراني يعلن إحباط تفجير منشأة صناعات جوية

أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عن إحباط "مخطط معاد" لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في أصفهان، وربط بين الحادث بالاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

جاء ذلك في حوار أجراه موقع "KHAMENEI.IR" الإعلامي مع خطيب، وقال الموقع إن الحوار جاء بهدف "معرفة طبيعة أعمال الشغب الأخيرة في إيران، والدور الذي لعبته الأطراف الأجنبية فيها".

واتهم خطيب إسرائيل وبريطانيا في تنفيذ تلك الأعمال.

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وردا على سؤال حول امتناع بلاده عن اتخاذ "خطوة مقابلة ضد الأعمال المخلة بالأمن التي مارستها دول مثل بريطانيا"، قال خطيب إنه لا يوجد ضمان لاستمرار هذه السياسة في حال استمرار الأعمال العدائية".

وأضاف: "لن نكون داعمين أبدا للممارسات الإرهابية وزعزعة أمن سائر الدول كما بريطانيا، لكننا لن نقدم أي التزام بمنع تزعزع الأمن في هذه الدول أيضا، ولذلك، سوف تدفع بريطانيا ثمن خطواتها الرامية إلى زعزعة الأمن في بلد كبير كإيران".

"قنوات إرهابية"

وردا على سؤال حول "الشبكة التنفيذية" لمشروع "تدمير إيران" قال خطيب "عادة ما يكون لهذه الشبكات على وجه الخصوص مُشغّل وداعم مالي ومجموعة من العناصر التنفيذيين. المُشغّلون لهذه الشبكات هم أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني الذين يسعون إلى خوض حرب معرفية ضد الشعب الإيراني عبر وسائل الإعلام والساحة الافتراضية بسبب صعوبة الوصول المباشر إلى الشعب الإيراني واستحالة التأثير المباشر".

وتحدث خطيب عن قناتي "بي بي سي" و"إيران إنترناشيونال" الفضائيتين ليقول إنهما اتخذتا "طابعا إرهابيا"، وقال: "إنني أعلن من هنا أنّ الجهاز الأمني في إيران يرى قناة "إيران إنترناشيونال" الفضائيّة منظّمةً إرهابيّة، وأنّ وزارة الأمن ستُلاحق العاملين والعناصر التابعين لهذه المنظّمة كلهم. من الآن فصاعداً، سيُعدّ أيّ نوع من أنواع النشاط والتواصل مع هذه المنظّمة الإرهابيّة بمكانة الخوض في الدائرة الإرهابيّة وتهديداً للأمن القومي لجمهوريّة إيران الإسلاميّة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)