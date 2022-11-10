على هامش مؤتمر السلام الأوروبي.. مولدوفا وفرنسا توقعان اتفاقية دفاع عسكري مشترك!

صرح نائب رئيس الوزراء المولدوفي نيكو بوبيسكو، بأن بلاده عقدت اتفاقا لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك مع فرنسا.

وأوضح لويسكو عبر "تليغرام"، أنه ووزير دفاع بلاده أناتولي نوساتي، التقيا بوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، للتباحث في آليات تعزيز الدفاع المشترك بين البلدين، على هامش مؤتمر السلام الأوروبي المنعقد في باريس.

كما ناقش الطرفان آليات تطبيق التعاون في مجال الدفاع المتبادل، والقيادة والسيطرة، والدفاع الإلكتروني، والاستطلاع الجوي، والاتصالات التكتيكية، وآليات نقل المعدات والجنود.

يذكر أن صندوق السلام الأوروبي قدم لمولدوفا مساعدات في مجالي الإغاثة الطبية والهندسة العسكريين.

المصدر: نوفوستي