"بلومبرغ": الغاز الطبيعي المسال من "سخالين-2" لم يعد يباع بأسعار رخيصة

أفادت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن المتداولين، بأن الغاز الطبيعي المسال من "سخالين-2" لم يعد يباع بأسعار رخيصة، وتمكن المشروع من بيع ثلاث شحنات في آسيا بسعر قريب من السوق.

ووفقا لتقرير الصحيفة: "لم يعد الغاز الطبيعي المسال الروسي متاحا بخصومات في آسيا، ما يشير إلى تراجع مخاوف المشترين بشأن العقوبات الغربية، والأضرار التي تلحق بالسمعة".

ونقلت عن عدد من التجار قولهم: "شركة سخالين للطاقة المحدودة باعت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي، سيتم تحميلها في ديسمبر، وكانت أسعارها تقريبا بأسعار السوق الحالية".

شحن "سخالين-2" في سبتمبر، عدة دفعات إلى السوق بخصم كبير على الأسعار الفورية لتلك الفترة.

وبحسب الصحيفة، لا توجد عقوبات مباشرة على مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وأشارت الى أن الصادرات الروسية ارتفعت الى مستوى قياسي تقريبا الشهر الماضي، في حين أن بعض المشترين الآسيويين القدامى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، توقفوا عن شراء إمدادات فورية إضافية من روسيا في وقت سابق من هذا العام، فيما زادت الصين مشترياتها.

المصدر: نوفوستي