إيران تطلق سراح مواطنة إيطالية اعتقلتها في سبتمبر الماضي

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح المواطنة الإيطالية (30 عاما) التي تم اعتقالها في نهاية سبتمبر الماضي أثناء مظاهرات الاحتجاج في إيران.

وقالت المكتب الصحفي لرئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني: "بعد عمل دبلوماسي مكثف، أفرجت السلطات الإيرانية اليوم عن أليسيا ببيرنو، وتستعد للعودة إلى إيطاليا".

وفي الـ30 سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، عن احتجاز تسعة مواطنين أجانب، من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد وبلدان أخرى، وقالت إنهم شاركوا في أعمال الشغب، التي وقعت إثر ملابسات وفاة الشابة مهسا أميني.

وأثارت وفاة الشابة الإيرانية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، واستياء في الشارع، كما كانت هناك بعض التعليقات من مسؤولين أمريكيين اتهموا فيها السلطات الإيرانية بالاعتداء على الشابة مما أدى لوفاتها، الأمر الذي أنكرته إيران ونشرت فيديو يوضح لحظة تعرض الشابة لأزمة قلبية، دون أن يلمسها أحد، أدت لوفاتها.

المصدر: وكالات