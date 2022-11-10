الرئيس الإسرائيلي يختار رئيسا للوزراء الأحد وحزبان دينيان يوصيان بترشيح نتنياهو وكتلة غانتس ترفض

أعلن مكتب الرئاسة الإسرائيلية أن حزب يهادوت هاتورا والحزب الصهيوني الديني أوصيا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتعيين زعيم الليكود بنيامين نتنياهو بمنصب رئيس الوزراء.

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وأضاف المكتب أن ممثلي الحزبين أجروا لقاء مع رئيس البلاد صباح اليوم الخميس وأخبروه بتوصياتهم.

وبدأت هرتسوغ اليوم الخميس مشاورات مع زعماء الأحزاب بشأن تشكيل حكومة جديدة اعتمادا على نتائج انتخابات الكنيسيت. وأوصى الحزبان الأكبران في الكنيست – وهما ​​"الليكود" و"يش عتيد" – الرئيس رسميا بتكليف زعيميهما بينمامين نتنياهو ويائير لابيد بتشكيل الحكومة.

أما كتلة وزير الدفاع الإسرائيليي، بيني غانتس، فرفضت التوصية بأحد لمنصب رئيس الوزراء.

وبعد المشاورات مع زعماء الأحزاب سيلتقي الرئيس هرتسوغ أيضا بالمرشحين الموصى بهم، وسيكلف أحدهم الأحد المقبل بمهمة تشكيل مجلس وزراء جديد.

ويخصص القانون بإسرائيل 28 يوما للمفاوضات الائتلافية وتشكيل الحكومة. وعند الحاجة يجوز تمديد هذه الفترة الزمنية لمدة 14 يوما إضافيا.

المصدر: نوفوستي