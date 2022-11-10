الأمين العام لحلف "الناتو" يدعو إلى تنظيم الفضاء السيبراني بشكل قانوني

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن حاجة الفضاء الإلكتروني إلى تنظيم قانوني، حتى لا يكون مثل "الغرب المتوحش".

جاء ذلك خلال مؤتمر حلف "الناتو" حول الأمن السيبراني الذي افتتح في روما اليوم الخميس، والذي تعقده وزارة الخارجية الإيطالية مع الولايات المتحدة الأمريكية ويحدث خلف أبواب مغلقة، دون إمكانية الاتصال بالإنترنت واستخدام أجهزة الاتصال المحمولة وفقا لما حدده المنظمون.

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وتابع ستولتنبرغ: "في قمة (الناتو) في مدريد، يونيو الماضي، اتفقنا على زيادة تعاوننا مع صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات، وتوسيع الشراكة في تطوير معايير وقواعد السلوك. لا يمكن أن يكون الفضاء الإلكتروني (غربا متوحشا)، ومجانيا للجميع. يتفق الجميع على أن الأساسيات يجب أن تكون في القانون الوطني، الذي يجب تطبيقه بصرامة سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها. نحن بحاجة إلى مبادئ للاستخدام المسؤول، تعكس قيمنا الديمقراطية وتتوافق مع حقوق الإنسان".

وتابع الأمين العام لحلف "الناتو": "لا يشترك منافسونا في نفس القيم، ويستخدمون التقنيات الجديدة بغض النظر عن حقوق الإنسان أو القوانين الوطنية، واليوم تنشر تهديدات العدوان إلى الفضاء الإلكتروني، والتهديد حقيقي ومتزايد. ولهذا السبب فإن العمل المضاد مهم للغاية، لذلك أدعو إلى بذل جهود كبيرة، واستثمارات، وتعزيز التعاون. وهذا جزء مهم من دفاعنا الجماعي".

المصدر: تاس