لابيد يدعو أحزاب المعارضة إلى تنحية خلافاتهم والعمل من أجل إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مختلف الأحزاب المتوجهة إلى المعارضة إلى تنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا فيما وصفه بـ"النضال من أجل مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية".

ولابيد الذي هزم في انتخابات الأسبوع الماضي على يد زعيم حزب "الليكود"، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، وكتلته المكونة من أحزاب يمينية ودينية، بما في ذلك تحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، قال: "نحن بصدد نضال برلماني وقانوني ومدني، والأهم من ذلك كله نضال مصيري من أجل مستقبل البلاد. يجب ألا تضيع الطاقة في الخلافات الداخلية. إذا أردنا إيقاف الجنون، فإن المعارضة بحاجة إلى العمل معا بتنسيق كامل".

ورأى لابيد أنه "إذا أردنا إيقاف بند التجاوز المجنون والمدمر، فنحن بحاجة إلى العمل معا"، مشيرا إلى مشروع قانون مقترح من شأنه أن يمكن الكنيست من تمرير تشريع حتى لو تم إبطاله من قبل المحكمة العليا باعتباره ينتهك القانون.

وشدد على أنه "إذا أردنا الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية ومنع الإكراه الديني وإقصاء النساء، فنحن بحاجة إلى العمل معا.. إذا أردنا العودة إلى السلطة، يجب أن نعمل معا"، لافتا إلى أنه "بعد الخسارة في الانتخابات، هناك دائما تداعيات وغضب. إنه أمر إنساني ومفهوم، لكن لدينا مهمة أكثر أهمية بكثير. يجب أن نوحد قوانا في النضال من أجل بلدنا الحبيب. في الكنيست، في الشوارع، وفي جميع الساحات الممكنة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"