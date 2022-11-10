وكالة أنباء إيرانية في حديث "مبطن" عن صلة تربط 3 أحداث متزامنة!

ربطت وكالة "نور نيوز" بين الغارة على صهاريج الوقود الإيرانية والحريق حول المنشآت النووية الإسرائيلية وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن استعدادات لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وتحت عنوان "رسائل مبطنة لثلاثة أحداث هامة"، كتبت وكالة "نور نيوز" التي توصف بأنها مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقول: "لم يمرّ وقت قصير على الضربة الجوية التي استهدفت الشاحنات المحملة بالوقود على الحدود بين العراق وسوريا، حتى اندلع حريق هائل بالقرب من المنشآت النووية للكيان الصهيوني، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن استعداد الكيان لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

ونقلت هذه الوكالة الإيرانية عن وسائل إعلام إسرائيلية إفادتها يوم الأربعاء بنشوب "حريق مكثف شرق مفاعل (ديمونا) المنشأة النووية الرئيسية للكيان الصهيوني".

وذكرت "نور نيوز" أن هذا الحريق الكبير اندلع " في مستوطنة (موشاف عيدان) الواقعة شرقي مفاعل ديمونا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن وسائل إعلام تحدثت صباح يوم الأربعاء، عن وقوع هجوم جوي "على عدد من الشاحنات المحملة بالوقود على الحدود العراقية السورية بزعم أن الشحنة كانت متجهة الى لبنان".

وأشير في هذا السياق إلى أن بعض وسائل الإعلام نسبت في البداية الهجوم على شاحنات الوقود إلى الولايات المتحدة، إلا أن القوات الامريكية نفت أي تورط لواشنطن في هذا الهجوم، وأن أصابع الاتهام بعد النفي الأمريكي تحولت نحو إسرائيل.

وبشأن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، نقلت الوكالة قوله: "لقد وصلنا إلى مرحلة الاستعداد، ولدينا (المزيد) من القدرات التي نعمل على تطويرها. يجب ان نعد هذا الخيار".

واختتمت الوكالة حديثها بالإشارة إلى عدم صدور "أي بيانات وتصريحات رسمية حتى الآن بشأن ارتباط الأحداث المذكورة سلفاً ببعضها البعض، لكن الخبراء المطلعين، من خلال تحليل الأحداث المماثلة في الماضي، لا يستبعدون احتمال أن تكون الأحداث المذكورة أعلاه متصلة ببعضها البعض، والتي تحدث بشكل مستمر وفي فترات زمنية متزامنة".

المصدر: نور نيوز