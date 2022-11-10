"نيويورك تايمز": قادة الولايات المتحدة وأوروبا لا يؤمنون بمفاوضات قريبة بين موسكو وكييف

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لا يؤمنون بقرب بدأ مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، إن "مفاوضات السلام الجادة بين أوكرانيا وروسيا غير مرجحة في المستقبل القريب".

وتلفت الصحيفة إلى أنه وفقا لمزاعم مسؤولين أمريكيين، فإن كلا الجانبين موسكو وكييف يعتقدان أن استمرار الأعمال العدائية سيعزز مواقفهما في المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين "يقرون بأنه من الصعب تصور شروط التسوية التي ستوافق عليها أوكرانيا وروسيا".

وتضيف الصحيفة، أنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحفاظ على التوازن بين(عدة مواقف) فمن ناحية، يؤكد الرئيس الأمريكي لأوكرانيا مزيدا من الدعم، ومن ناحية أخرى، يواجه ضغوطا من الأشخاص الذين يطالبون بشرح "كيف يمكن أن تنتهي الحرب".

وبحسب الصحيفة، لا يختلف موقف فلاديمير زيلينسكي الشخصي عن الموقف العام وهو أن أوكرانيا يجب أن تستعيد الأراضي التي كانت تسيطر عليها حتى عام 2014. كما أن زيلينسكي غير مهتم بتبادل أي إقليم "لإنهاء الحرب".

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن موقف زيلينسكي أثار شكوكا لدى بعض المسؤولين الأوروبيين "ما إذا كان هذا الموقف سليما"، على الرغم من أن آخرين يتحدثون عن دعمهم له.

المصدر: نوفوستي