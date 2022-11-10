متهمة بتأجيج الاحتجاجات.. اعتقال متعاونة مع قناة "اينترناشينال" في إيران

اعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الأمن بمحافظة فارس بجنوب غرب إيران، أحد العناصر الرئيسية المتعاونة مع قناة "اينترناشينال" المصنفة إرهابية بحسب الجانب الإيراني.

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وتم القبض على إلهام أفكاري أثناء هروبها من الحدود بدعم أمريكي. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قامت أفكاري خلال الفترة الأخيرة "بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات".

وأفادت "إرنا" بأن عملية الاعتقال جاءت "بعد مراقبة استخباراتية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة، أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشارت إلى أن أفكاري "من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في إيران، وهي أخت نويد أفكاري الذي قتل موظفا حكوميا في شركة المياه بمحافظة فارس".

من جهته، أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، محمد مهدي إسماعيلي، أمس الاربعاء، أن التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية يستتبع العقاب والحرمان.

وقال: "وفق القانون، فإن التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية يستتبع العقاب والحرمان".

وأضاف: "بالطبع نحن لا نعتبر هكذا قنوات، ضمن وسائل الإعلام الحقيقية، بل إنها وسيلة إعلام إرهابية، وقد شاهد الناس أداءها خلال الشهرين الأخيرين. فخلال المقابلات التي تم بثها عبر هذه القنوات الظلامية، تبين أنها بصدد زعزعة الأمن وإثارة التفرقة والقضاء على وحدة الوطن".

المصدر: إرنا+ العالم