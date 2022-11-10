الخارجية الروسية تستدعي سفير لاتفيا على خلفية "هدم النصب السوفيتية"

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تم استدعاء سفير جمهورية لاتفيا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج له بسبب تفكيك سلطات لاتفيا النصب التذكارية السوفيتية هناك.

وجاء في بيان الوزارة: "في 10 نوفمبر، تم استدعاء سفيرة لاتفيا في موسكو، ماريس ريكستينس، إلى وزارة الخارجية الروسية.. وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية للاتفيا فيما يتعلق بسياسة التخريب المستمرة للدولة في لاتفيا لتفكيك النصب التذكارية السوفيتية.. ونرى هذا التصرف الهمجي في سياق الخط العام لمسؤولي ريغا (عاصمة لاتفيا) في تمجيد النازية".

ولفت البيان إلى "تصريحات السفير العلنية المناهضة لروسيا، على وجه الخصوص، بأن ريغا تقوم بهدم النصب التذكارية للجنود السوفييت".

وشدد الوزارة على أن "مثل هذه التصريحات بروح الفاشية الجديدة من قبل دبلوماسي يعمل في روسيا غير مقبولة".

المصدر: نوفوستي