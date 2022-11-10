ترامب يلوم ميلانيا على خسارة محمد أوز

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي باللوم على زوجته ميلانيا، ومقربين منه، لأنه حثوه على دعم المرشح الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي خسر، محمد أوز.

وحسب مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق وصف دعم زوجته لأوز بأنه "ليس أفضل قرار لها".

وقالت هابرمان: "من الجدير بالذكر أن ترامب رجل ناضج، أيد أوز بسبب اعتراض بعض الأشخاص المقربين منه على المرشح الجمهوري الآخر، وبدلا من ذلك ذهب إلى أبعد من مجرد التأييد وهاجم (المرشح الجمهوري الأساسي) ديف ماكورميك من المنصة في تجمع حاشد".

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz -- including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him. — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022

وكشف مراسل شبكة CNN جيم أكوستا أنه بحسب مستشار ترامب فإن الأخير "غاضب ويصرخ على الجميع" بعد النتائج المخيبة للآمال التي حصدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وانتقد المستشار المرشحين الذين اختارهم ترامب قائلا: "لقد كانوا جميعًا مرشحين سيئين.. اختيار المرشحين مهم".

“Trump is livid” and “screaming at everyone,” after last night’s disappointing midterm results for GOP, according to a Trump adviser. The adviser went on to slam the former president’s handpicked contenders: “they were all bad candidates.” “Candidates matter,” the adviser said. — Jim Acosta (@Acosta) November 9, 2022

المصدر: "نيويورك بوست"