ترامب ينفي تقارير عن غضبه من نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقارير إعلامية عن غضبه من نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك يحتفل بفوز أكثر من 200 مرشح من الحزب الجمهوري.

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وقال ترامب لقناة "Fox News": "هناك أنباء مزيفة مفادها أنني كنت غاضبا، لكن الوضع على عكس ذلك تماما. أظهر الأشخاص الذين دعمتهم نتائج جيدة جدا".

وأشار إلى أنه يفتخر بالمرشحين الجمهوريين الذين تمكنوا من الفوز في الانتخابات النصفية، مؤكدا أن خططه لإصدار "إعلان هام جدا" في الأسبوع القادم، لم تتغير.

وكانت قناة "سي أن أن" قد نقلت سابقا عن مستشار ترامب قوله إن الرئيس الأمريكي السابق "غاضب" و"يصرخ على الجميع" بسبب نتائج الانتخابات النصفية إلى الكونغرس الأمريكي.

وتشير التوقعات التمهيدية إلى حصول الحزب الجمهوري المعارض على معظم المقاعد في إحدى غرفتي الكونغرس الأمريكي على الأٌقل (مجلس النواب)، الأمر الذي قد يعقد عمل الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن وتحريك كل مبادراته التشريعية. وقالت قناة "NBC" إن الحزب الجمهوري، وفق معلوماتها، سيحصل على 222 مقعدا في مجلس النواب. أما مجلس الشيوخ فسيحصل الحزب الجمهوري فيه حتى الآن على 49 مقعدا مقابل 48 مقعدا للحزب الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي