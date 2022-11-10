باشينيان: نقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن يريفان اقترحت على باكو في اجتماع لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان في سوتشي إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إقليم ناغورني قره باغ.

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وقال باشينيان في جلسة حكومته، اليوم الخميس: "أثناء لقاء سوتشي في 31 أكتوبر الماضي قدمت اقتراح السلطات الأرمنية... إنشاء منطقة منزوعة السلاح بضمانات دولية حول ناغورني قره باغ. ونتيجة لذلك قد لا تحتاج ناغورني قره باغ إلى جيش الدفاع بهذا الحجم. ولا يزال هذا الاقتراح ساري المفعول".

وأضاف أن يريفان كانت تقترح نفس الشيء فيما يخص المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان. وأوضح: "كنا نقترح سحب القوات من حدود عام 1991، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح. وسلمنا يوم أمس صيغة محدثة للاقتراح لأذربيجان".

وتابع أنه من الضروري تحقيق انسحاب القوات الأذربيجانية "من كل الأراضي الأرمنية المحتلة".

كما أكد أن جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها تحتاج إلى جيش الدفاع لـ "منع إبادة جماعية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب الجيش الأرمني في قره باغ.

المصدر: نوفوستي