أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة.

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وقال روغوف في بث قناة "سولوفيوف لايف": "أثناء المحادثات (بين العسكريين) تسمع مرارا اللغة البولندية، فهي تهيمن. كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية، وحتى الفرنسية والعربية".

وأضاف: "فيما يخص اللغة العربية فيتم الحديث عن "جبهة النصرة" و"داعش". بعضهم نقلهم الأتراك إلى هنا، والبعض الآخر جاء به الأمريكيون. في المجموع يتواجد في أراضي منطقة زابوروجيه مقاتلون من 34 دولة، الأمر الذي تؤكده بيانات استخباراتنا".

وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن أكثر من نصف قوات العدو المشاركة في الأعمال القتالية النشيطة في خط التماس هم المرتزقة الأجانب بالذات.

المصدر: نوفوستي