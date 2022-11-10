الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 5 مطلوبين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعتقل الليلة الماضية خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية، وتم تحويلهم إلى التحقيق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع، والشاباك، وحرس الحدود اعتقلت خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية".

#كاسر_الأمواج



قوات جيش الدفاع، الشاباك، وحرس الحدود تعتقل خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية.



في مخيم عايدة وفي مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبيْن أمنييْن يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية. pic.twitter.com/LP2sP0ZwQf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2022

وأوضح أنه "في مخيم عايدة وفي مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية، وفي قرية برقة اعتقلت القوات مطلوبا أمنيا وصادرت سلاحا غير قانوني من نوع كارلو. كما اعتقلت القوات مطلوبين أخرين في قرية دورا وصادرت مسدسا".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن".

المصدر: RT