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دونيتسك.. مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني

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دونيتسك.. مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني
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أفاد مقر الدفاع الإقليمى بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصابة ستة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا من يوم أمس 9 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباح اليوم 10 نوفمبر، قتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في كافة الأراضي المحررة.

المصدر: نوفوستي

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