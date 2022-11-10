بايدن يعتبر الحديث عن إمكانية عزله مثيرا للسخرية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحديث عن إمكانية عزله بالسخيف.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في البيت ألبيض: "أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد منا المضي قدما وتحقيق نتائج. لقد سمعت عن ذلك (العزل) عدة مرات، وتحدث عن ذلك الجمهوريون، وكذلك الرئيس السابق، كم مرة سيتم عزل بايدن؟".

واعتبر بايدن أن الشعب المريكي بات ينظر إلى ذلك على أنه "مجرد كوميديا ​​تقريبا".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول أن يكتشف من الجمهوريين خططهم بشأن عزل الرئيس جو بايدن في حالة فوزهم في انتخابات الكونغرس.

المصدر: وكالات