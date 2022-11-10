بايدن: الموجة الحمراء العملاقة "لم تحدث"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الموجة الحمراء العملاقة" التي توقع البعض أنها ستأتي خلال الانتخابات النصفية "لم تحدث".

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وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كنتم تتحدثون عن خسارة ما بين 30 إلى 50 مقعدا.. هذا لم يحدث... كان يوما جيدا للديمقراطية".

وصرح بايدن بأنه مستعد للعمل مع رفاقه الجمهوريين، وقال: "لكن الشعب الأمريكي أوضح، على ما أعتقد، أنه يتوقع من الجمهوريين أن يكونوا مستعدين للعمل معي أيضا".

وأضاف أن "مستقبل أمريكا واعد للغاية بحيث لا يمكن أن تكون محاصرا في حرب سياسية لا نهاية لها".

المصدر: "أكسيوس"