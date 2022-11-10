 
مباشر

بايدن: الموجة الحمراء العملاقة "لم تحدث"

أخبار العالم

بايدن: الموجة الحمراء العملاقة
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5aw

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الموجة الحمراء العملاقة" التي توقع البعض أنها ستأتي خلال الانتخابات النصفية "لم تحدث".

إقرأ المزيد
الجمهوريون يتقدمون في انتخابات الكونغرس
الجمهوريون يتقدمون في انتخابات الكونغرس

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كنتم تتحدثون عن خسارة ما بين 30 إلى 50 مقعدا.. هذا لم يحدث... كان يوما جيدا للديمقراطية".

وصرح بايدن بأنه مستعد للعمل مع رفاقه الجمهوريين، وقال: "لكن الشعب الأمريكي أوضح، على ما أعتقد، أنه يتوقع من الجمهوريين أن يكونوا مستعدين للعمل معي أيضا".

وأضاف أن "مستقبل أمريكا واعد للغاية بحيث لا يمكن أن تكون محاصرا في حرب سياسية لا نهاية لها".

المصدر: "أكسيوس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا