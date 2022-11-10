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بايدن يرغب بالتحدث مع نظيره الصيني حول "الخطوط الحمراء"

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بايدن يرغب بالتحدث مع نظيره الصيني حول
AFP
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله بالتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، حول "الخطوط الحمراء" للبلدين، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي الأربعاء بعد انتخابات منتصف الولاية "ما أريده منه عندما نتحدث هو تحديد ما هي خطوطنا الحمراء".

والثلاثاء، شدد الرئيس الصيني خلال تفقده مركز العمليات المشتركة لقيادة اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، على تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني والاستعداد للعمل العسكري.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ قوله: "من الضروري تعزيز التدريب الشامل للقوات المسلحة لضمان استعدادها للعمليات القتالية".

وأوضح أنه يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز الابتكار في الجيش، وتشكيل آليات موثوقة حتى تتمكن القوات الصينية من المشاركة في المعارك بكفاءة عالية.

المصدر: وكالات

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