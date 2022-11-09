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"يديعوت أحرونوت": الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات

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Globallookpress
طائرة مسيرة
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قالت صحيفة عبرية إن الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، تبلغ تكلفتها ملايين الشواكل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكلفتها تقدر بملايين الشواكل ( كل دولارأمريكي= 3.50 شيكل).

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة المسيرة التي لا تزال ظروف سقوطها غامضة كانت من ضمن مهامها جمع معلومات استخبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، تحطم طائرة مسيرة تابعة له في جنوب البلاد، لافتا إلى أنه تم نقل القوات إلى مكان الحادث.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة في جنوب البلاد، وتم نقل القوات إلى مكان الحادث لإخلاء المركبة".

وأوضح أنه "لم تقع اصابات، وأنه سيتم التحقيق في الحادث".

كما تمت الإشارة إلى أن المسيرة سقطت في جبال عراد في النقب الجنوبي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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