الانتخابات الأمريكية.. السباق على منصب حاكم جورجيا يتجه إلى الجولة الثانية

أعلن سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبيرغر، أن نتيجة انتخابات حاكم الولاية ستحسم في الجولة الثانية من التصويت يوم 6 ديسمبر المقبل.

وأشار رافنسبيرغر في حديث للصحفيين إلى أن أيا من المرشحين الديمقراطي رافائيل وارنوك والجمهوري هيرشل ووكر لن يتمكن من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وتشير نتائج فرز 98% من الأصوات إلى أن الحاكم الحالي وارنوك حصل على 49.4% من الأصوات، فيما حصل منافسه الجمهوري على 48.5%.

إقرأ المزيد

وأكد رافنسبيرغر، الذي تم إعادة انتخابه سكرتيرا للولاية يوم الثلاثاء، أن مكتبه بدأ بالتحضير للجولة الثانية من انتخابات حاكم الولاية.

يذكر أن جورجيا ولويزيانا هما الولايتان اللتان تتطلب فيهما القوانين المحلية إجراء جولة الإعادة في حال عدم حصول أي مرشح لمنصب الحاكم على أكثر من 50% من الأصوات، فيما يحدد الفائز بالأغلبية البسيطة في معظم الولايات الأخرى.

المصدر: واشنطن بوست