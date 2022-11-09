بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى أمر يستحق أن يُنظر فيه

قال الرئيس الأمريكين جو بايدن، فجر الخميس، إن علاقات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بدول أخرى أمر يستحق التحقيق.

وأضاف في مؤتمر صحفي "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك أو علاقاته الفنية مع دول أخرى تستحق التدقيق لمعرفة ما إذا كان يفعل شيئا غير مناسب أم لا".

وتابع بايدن قائلا: "أقترح أن الأمر يستحق النظر فيه".

وعشية الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء، أعلن المالك الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك عن دعمه للجمهوريين.

ودعا الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية.

وقال ماسك في تغريدة حينها: "التشارك في السلطة يكبح أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

المصدر: وكالات