مولدوفا.. الشرطة تتدخل لتفريق محتجين على زيارة فون دير لاين لبلادهم في مطار كيشيناو

أفادت وكالة "نوفوستي" باحتشاد مجموعة من المحتجين أمام مطار كيشناو الدولي في مولدوفا، منددين برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت في زيارة إلى بلادهم.

ورفع المحتجون شعارات منددة برئيسة مولدوفا مايا ساندو، وعبروا عن استيائهم إزاء عدم صدور أي رد من المفوضية الأوروبية على الملاحقات السياسية التي تتعرض لها المعارضة في مولدوفا.

إقرأ المزيد

وأبعدت الشرطة المحتجين عن طريق موكب فون دير لاين، التي ستجري مباحثات مع قيادة مولدوفا يوم الخميس.

ونظم الاعتصام من قبل أنصار حزب "شور" المعارض، الذي تتهمه السلطات المولدوفية بالحصول على التمويل غير الشرعي من الخارج.

ويقود حزب "شور" منذ 18 سبتمبر الماضي احتجاجات واسعة على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية والتضخم وتراجع المستوى المعيشي، كما يطالب المحتجون بتطبيع العلاقات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي