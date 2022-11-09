الشرطة الألمانية تطارد شخصا أطلق النار قرب مدرسة غرب البلاد (فيديو)

بدأت الشرطة الألمانية في ولاية شمال الراينوستفاليا يوم الأربعاء، البحث عن مشبوه أطلق عيارات نارية بالقرب من مدرسة في مدينة زيغبورغ.

وقال متحدث باسم الشرطة إن امرأة لاحظت شاهدت كيف أطلق شخص مقنع وبيده مسدس ذو سبطانة طويلة النار في الهواء بالقرب المدرسة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة صادفت أثناء عملية البحث عددا من الأشخاص تتطابق أوصافهم مع تلك التي ذكرها الشهود عن المشتبه به.

وأكد قائلا: "نحن نقوم حاليا بمراجعتها.. لم تكن هناك اعتقالات حتى الآن"، حسبما نقلته صحيفة "شبيغل" الألمانية.

وأوضحت الشرطة أنه تم نشر طائرات هليكوبتر للمساعدة في عملية المطاردة، مشيرة إلى أن ذخيرة وألعاب نارية تم العثور عليها ومصادرتها.

المصدر: صحيفة "شبيغل" الألمانية