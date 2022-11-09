واشنطن تنفي تعرض آلات التصويت الإلكتروني لأي تلاعب

أكد رئيس وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، جين إيسترلي، أن السلطات لم تسجل أي تلاعب بآلات التصويت الإلكتروني خلال انتخابات الكونغرس.

ووفقا لبيان الوكالة: "لم نلحظ أي مؤشرات على تدمير أو خسارة للأصوات أو تعديل في أنظمة تصويت، لم تتعرض الأنظمة للخطر بأي شكل من الأشكال في أي عملية انتخابية في بلادنا".

وخلال انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في اليوم السابق، صوت الأمريكيون لمجلس النواب بأكمله، وحوالي ثلث مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولاية.

المصدر: نوفوستي