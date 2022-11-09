ميانمار تطلق سراح مسؤولين سابقين في لجنة الانتخابات

أعلنت الحكومة التي نصبها الجيش في ميانمار، أنها أطلقت سراح الرئيس السابق للجنة الانتخابات في البلاد، وعضو آخر في اللجنة سجنا بتهمة "تزوير الانتخابات العامة" سنة 2020.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان إنه تم الإفراج عن رئيس لجنة الانتخابات السابق هلا ثين، وزميله مينت نينغ، في 25 من أكتوبر "لإبداء اللين وتعليمهما كيف تظهر الدولة اللطف وحسن النية".

كما أورد تلفزيون "إم آر تي في" الذي تديره الدولة نبأ إطلاق سراح مسؤولي الانتخابات وتخفيف عقوبتهما.

وكان المسؤولان تلقيا حكما بالسجن 3 سنوات في يوليو، بتهمة التزوير الانتخابي واحتجزا في سجن يامثين في منطقة ماندالاي وسط البلاد.

وحاكم الجيش مئات المواطنين المرتبطين بالحكومة السابقة والحزب الحاكم منذ استيلائه على السلطة العام الماضي، ويقول منتقدون إن المحاكمات لها دوافع سياسية.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي، المنتخبة واستولى على السلطة في فبراير من العام الماضي، وزعم حدوث تزوير كبير في التصويت في انتخابات 2020.

وكان حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي، فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة، ولم يسجل فيها مراقبو الانتخابات المستقلون أي مخالفات كبيرة.

ورفضت لجنة الانتخابات السابقة مزاعم الجيش بشأن تزوير الانتخابات، ولاحقا طرد الجيش أعضاءها واعتقلهم بعد استيلائه على السلطة.

المصدر: "أسوشيتد برس"