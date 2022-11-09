برلين: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبنّي عقوبات جديدة ضد إيران ردا على "قمع التظاهرات" التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت بيبروك: "نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات".

وأضافت: "نريد تبنيها الأسبوع المقبل".

وتابعت: "لن نتوانى..نحن نقف مع رجال ونساء ايران ليس اليوم فقط ،ولكن طالما كان ذلك ضروريا".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين المقبل.

4 Wochen nach dem Tod Jina Mahsa Aminis haben wir EU-Sanktionen erlassen – gegen jene, die für die brutale Niederschlagung der Proteste in #Iran verantwortlich sind. Wir arbeiten mit Hochdruck am nächsten Sanktionspaket. Nächste Woche wollen wir es verabschieden. 2/3 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 9, 2022

المصدر: "فرانس برس"