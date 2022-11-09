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برلين: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران

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برلين: الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران
AP
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبنّي عقوبات جديدة ضد إيران ردا على "قمع التظاهرات" التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت بيبروك: "نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات".

وأضافت: "نريد تبنيها الأسبوع المقبل".

وتابعت: "لن نتوانى..نحن نقف مع رجال ونساء ايران ليس اليوم فقط ،ولكن طالما كان ذلك ضروريا".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين المقبل.

المصدر: "فرانس برس"

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