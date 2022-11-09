"طالبان" تحظر على النساء دخول الحدائق العامة

أفادت وكالة "رويترز" بمنع النساء الأفغانيات من دخول المتنزهات والحدائق العامة في البلاد، بموجب قيود فرضتها وزارة الأخلاق في حكومة "طالبان".

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ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله إنه سيتم منع النساء من دخول الحدائق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في حين أنه لم يتضح مدى اتساع نطاق القيود المطبقة أو كيفية تأثيرها على قرار سابق لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على أن الحدائق، بما في ذلك المساحات المفتوحة، يجب فصلها حسب الجنس وسيتم تخصيص أيام معينة للنساء.

المصدر: "رويترز"