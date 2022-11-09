الرئيس الإسرائيلي لـ"شاس": حليفكم بن غفير يثير قلق دول العالم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ حذّر عددا من أعضاء حزب "شاس" من "حليف لهم يثير قلق العالم"، في إشارة إلى عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.

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وذكر الإعلام العبري أن "الحديث دار أثناء حضور وفد من أعضاء شاس لجولة مشاورات في مقر رئاسة الدولة، تمهيدا لمنح تفويض تشكيل الحكومة"، حيث قال هرتسوغ: "تواجهكم معضلة مع الحرم القدسي.. لديكم شريك يثير قلقا كبيرا بين دول العالم..قلت له ذلك شخصيا".

في حين شدد هرتسوغ على مستمعيه ألا يفشوا كلامه وأنه ليس للنشر، وفق ما نقلت قناة "I24".

وبحسب وسائل الإعلام، فقد علق مكتب الرئيس هرتسوغ على كلامه بأن "العالم كله قلق"، جاء بأن "الرئيس أطلع ممثلي حزب شاس على توجهات تلقاها تشتمل على القلق من مواقف عضو الكنيست بن غفير بخصوص بعض القضايا".

وتمت الإشارة إلى أنه "في إطار محادثاته (هرتسوغ) مع جميع قادة الأحزاب الخميس الماضي، اتصل بعضو الكنيست بن غفير، وفي حوار صريح وصادق، أثار الموضوع معه أيضا"، حيث علقق بن غفير على تلك التصريحات قائلا: "بالمناسبة، في أعقاب الحديث مع رئيس الدولة بدأت فعلا بمقابلة دبلوماسيين، وسأعمل على توضيح مواقف عوتسما يهوديت في العالم كله".

المصدر: "I24"