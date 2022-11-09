الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم مسيّرة له جنوب البلاد وإرسال قوة إلى مكان الحادث

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تحطم طائرة بدون طيار تابعة له في جنوب البلاد، لافتا إلى أنه تم نقل القوات إلى مكان الحادث.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة في جنوب البلاد، وتم نقل القوات إلى مكان الحادث لإخلاء المركبة".

وأوضح أنه "لم تقع اصابات، وأنه سيتم التحقيق فى الحادث".

كما تمت الإشارة إلى أن المسيرة سقطت في جبال عراد في النقب الجنوبي.

وفي هذا الصدد، أوعز قائد سلاح الجو اللواء تومر بار تعليق استخدام الطائرات المسيرة من الطراز الذي سقط حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث.

المصدر: RT