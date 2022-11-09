ألمانيا.. تسريح ضابط في الشرطة تكرّرت زياراته إلى روسيا

سرّحت الشرطة الألمانية أحد ضباطها بدعوى تكرار زياراته سرّا إلى روسيا وبيلاروس، وانتمائه لفرق القوزاق الفلكلورية الروسية المعروفة بلونها المحافظ، وولائها للدولة الروسية عبر التاريخ.

وذكرت وكالة Deutsche Welle الألمانية، أن الضابط مايكل ب، أخفى عن مسؤوليه رحلاته المتكررة إلى روسيا وبيلاروس، علما أن قوانين العمل الشرطي تفرض عليه إخطار رؤسائه بوجهة وتاريخ سفره، والحصول على الموافقة اللازمة.

وسلمت دائرة الأراضي لحماية الدستور للقضاء صورة يظهر فيها مايكل ب، "مع ضابط يدعى يورغ س، ادعت أنه يميني متطرف.

ووفقا لتقارير المخابرات الألمانية، فإن الرجلين سافرا إلى بيلاروس ومنها إلى روسيا مرتين على الأقل عامي 2017 و2020، بالتنسيق مع مؤسسة "صداقة الشعوب" التي أسسها ويترأسها أحد ضباط الشرطة، وترتبط بجيش الدون الأكبر، الذي تطوع منتسبوه بالقتال في أوكرانيا عام 2014، وحصل مايكل ب، على رتبة "أتامان" في الفرع البيلاروسي للجيش المذكور.

المصدر: lenta.ru