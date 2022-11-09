طهران تنشر صور منفذ هجوم شيراز ومنسقه

نشرت السلطات الإيرانية صورة لجواز سفر منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوب البلاد الشهر الماضي، وصورة المنسق الرئيسي للهجوم.

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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الجهات المعنية نشرت صورة لجواز سفر منفذ الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ"، وصورة للمنسق الرئيسي"، وأضافت أنهما ينتميان لتنظيم "داعش".

وأوضحت الوكالة أنه "تم نشر صورة لجواز سفر، سبحان كمروني، الملقب بـ "أبو عايشة" المنفذ الرئيسي للهجوم الإرهابي على المرقد"، والذي ينتمي لـ "داعش".

وقالت إن "أبو عايشة" وكما يتضح من جواز سفره، من رعايا طاجيكستان.

بينما المنسق أذربيجاني، ودخل البلاد عبر مطار طهران الدولي، ولم تذكر السلطات الإيرانية اسمه.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن منفذ إطلاق النار يدعى "سبحان كمروني" الملقب بـ"أبو عايشة"، وهو من رعايا طاجيكستان.

وعن المنسق الرئيسي قال البيان إن "العنصر الرئيسي في توجيه وتنسيق العمليات في داخل البلاد هو من رعايا جمهورية أذربيجان والذي غادر مطار "حيدر علي اوف " الدولي في مدينة باكو ودخل البلاد عبر مطار الامام الخميني في طهران".

يذكر أن "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية