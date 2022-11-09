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بوتين يروي انطباعه بعد رؤيته عملية جراحة دماغية لمريض بكامل وعيه

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بوتين يروي انطباعه بعد رؤيته عملية جراحة دماغية لمريض بكامل وعيه
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انطباعاته حول مشاهدته عملية جراحية هجينة خضع لها أحد المرضى دون اضطرار الأطباء لتخديره، حيث بقي بكامل وعيه.

وقال بوتين: "بالطبع، لقد تأثرت بأول عملية هجينة في البلاد، حيث، كما تأكدت بنفسي، أن عمليات الدماغ تجري بينما يكون المرضى واعين، وهذا الشيء صعب على شخص غير مهيأ".

وأضاف: "يمكن التواصل مع المرضى، لقد رأيت ذلك بأم عيني، كيف يتواصل المريض مع الطبيب، من أجل الحفاظ على المناطق المسؤولة عن الكلام والعواطف، كما شرحوا لي".

وتمكن بوتين من رؤية العملية الجراحية أثناء زيارته لمركز الدماغ والتقنيات العصبية التابع للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية.

المصدر: نوفوستي

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