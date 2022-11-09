خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي حول انتخابات الكونغرس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، سيلقي خطابا حول انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الساعات المقبلة.

وكتب بايدن على حسابه في "تويتر": "الديمقراطية لا تحدث بالصدفة، يجب أن نحميها ونقويها ونجددها. لدي المزيد لأقوله لكم بعد ظهر هذا اليوم، لكنني الآن أود أن أشكر العاملين في مراكز الاقتراع والمسؤولين الذين عملوا طوال الليل لحماية حقنا المقدس في التصويت، وللملايين الذين صوتوا".

وأشارت الخدمة الصحفية، أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابه الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: نوفوستي