البيت الأبيض: استئناف حوار المناخ مع الصين يتوقف على بكين

قالت الإدارة الأمريكية إن استئناف حوارها مع الصين حول التغيّر المناخي يتوقف على الخطوات التي تتخذها بكين، مشيرة إلى أن الأخيرة "مسؤولة عن العودة إلى طاولة المفاوضات".

وكشف كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون ابتكار وإنجاز مشاريع الطاقة النظيفة جون بوديستا، اليوم الأربعاء، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، جرت اتصالات غير رسمية بين بكين وواشنطن في هذا المجال، بحسب ما نقلت عنه "أسوشيتد برس".

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لقضايا المناخ، وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي الأمريكي جون كيري، إجراء مثل هذه المشاورات، وقال: "أجرينا بعض المفاوضات غير الرسمية".

المصدر: تاس