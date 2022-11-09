ترودو يشارك في برنامج واقعي عن المتحولين جنسيا

سيظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في الموسم الجديد من برنامج واقعي كندي حول المتحولين جنسيا.

وقال البرنامج على "تويتر": "نحن نصنع التاريخ! يشرفنا أن نرحب برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في Royal Races of Canada، وهو أول زعيم عالمي يظهر في مثل هذه البرامج".

وشاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في البرنامج، اللذان تمت دعوتهما إلى لجنة تحكيم النسخة الأمريكية من العرض.

المصدر: نوفوستي