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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب الأسلحة في منطقة لواء الأغوار (صور)

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب الأسلحة في منطقة لواء الأغوار (صور)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إحباط محاولة لتهريب المسدسات في منطقة لواء الأغوار الإقليمي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرايلي أفيخاي أردعي: "رصدت استطلاعات الجيش اليوم مركبة مشبوهة في منطقة غور بيت شان والتي قامت باستلام حقيبة مشبوهة، حيث هرعت في أعقاب ذلك قوات تابعة للجيش وحرس الحدود والشرطة إلى المكان واعتقلت ثلاثة مشتبه فيهم وبحوزتهم الحقيبة المشبوهة وفي داخلها خمسة مسدسات".

وأضاف أردعي: "تم تحويل المشتبه فيهم الثلاثة والوسائل القتالية المضبوطة إلى الشرطة لمتابعة التحقيق".

المصدر: RT

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