توقيع اتفاقية بين شركتين مغربية وإسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلنت شركة GAIA Energy المغربية التوقيع مع شركة H2PRO الإسرائيلية اتفاقا لنقل وإدماج وتركيب أجهزة التحليل الكهربائية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب.

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وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مصر، حيث يشمل موضوع التعاون بين الشركتين المغربية والإسرائيلية، تنفيذ مشروع رائد فوق في المغرب، بهدف إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ"H2PRO" ، تبدأ بسعة 10-20 ميغاواط، والعمل على تطوير نظام "H2PRO "بمقاييس جيغاواط عديدة في بعض المشاريع التي طورتها شركة "Gaia Energy".

وتمت الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على "التعاون والعمل على إنشاء مصنع لأجهزة التحليل الكهربائية بالمغرب قصد إنتاج التكنولوجيا محليا ونقل المعرفة إلى المغرب، مما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100%".

من جهته، أوضح رئيس "GAIA Energy" زنيبر مندير قائلا: "المغرب يحتل موقعا استراتيجيا ليكون رائدا في مجال الانتقال الطاقي العالمي و محورا للهيدروجين الأخضر، نظرا لتوفره على الموارد المتجددة، من خلال الدمج بين قوة المكونات النشطة" التي طورتها "GAIA " مع تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر الناجع والفعال لـH2PRO".

المصدر: "I24"