مصر.. المبعوث الروسي يؤكد ضرورة الحفاظ على عدم تسييس مكافحة التغير المناخي

شدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إيديلغيرييف خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر المناخ، على ضرورة عدم تسييس مكافحة التغير المناخي.

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وخلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، تبادل الطرفان الآراء الشاملة بشأن القضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعمال تغيير المناخ، حيث حددا التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركين في المشاورات بشأن مكافحة تغيير المناخ بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة المرونة والتكيف، وتم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق باريس.

من جانبه، أكد روسلان إيديلغيرييف على ضرورة الحفاظ على النهج غير المسيس والرامي الى تحقيق النتائج.

وقدر رئيس الوفد الروسي تقديرا عاليا مساهمة مصر كرئيس القمة المناخية الجارية في تحقيق التقدم في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.

كما اتفق الجانبان على مواصلة حوار الخبراء وتنظيم اللقاءات الثنائية الجديدة خلال المباحثات المقبلة.

المصدر: RT