الديمقراطي جون فيترمان يطيح بمرشح ترامب في بنسلفانيا

تلقى الحزب الجمهوري ضربة في بنسلفانيا بعد خسارة منصب الحاكم ومقعد في مجلس الشيوخ، في الولاية التي تعد حجر الأساس في الانتخابات النصفية التي انطلقت الثلاثاء.

وحصل الديمقراطيون على مقعد رئيسي في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا وذلك بعد المفاجأة التي فجرها جون فيترمان، بتغلبه على مرشح الحزب الجمهوري المدعوم من ترامب الدكتور محمد أوز.

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ويقف الجمهوريون والديمقراطيون عند كفة 48 مقعدا لكلا الحزبين بمجلس الشيوخ في حين يتقدم الجمهوريون بـ198 مقعدا بمجلس النواب مقابل 178 للديمقراطيين، وفقا لتوقعات CNN.

ولا يزال من السابق لأوانه البت بمن سينتصر في مجلس الشيوخ في حين تتوجه الأنظار لنتائج سبعة مقاعد لم يتم توقع الفائز بها بعد، بما في ذلك في جورجيا وأريزونا.

وتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار ممثليهم في انتخابات التجديد النصفي لكامل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.

ويجري التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100.

ويشغل الديمقراطيون حاليا 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب مقابل 213 لصالح الجمهوريين.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية