موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن وفقا للمتغيرات على أرض الواقع

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم ترفض قط إجراء مفاوضات مع أوكرانيا وأنها ستجريها مع أخذ تغيرات الواقع في الاعتبار.

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وقالت زاخاروفا في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا نزال منفتحين على المفاوضات. لم نرفضها قط ومستعدون لإجرائها، وذلك بالطبع مع أخذ تغيرات الواقع في الوقت الراهن بعين الاعتبار".

ووجهت زاخاروفا انتقادات لبرلين، مشيرة إلى أن ألمانيا، بدلا من حث أوكرانيا على التفاوض، تزودها بالأسلحة.

وقالت: "بدلا من استخدام نفوذها على نظام كييف، تواصل ألمانيا، خلافا لقوانينها وقواعدها التي تحظر تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة، تزويد نظام كييف بأنظمة أسلحة مختلفة، مما يشجعه على الاستمرار في القتال بأي ثمن".

وفي وقت سابق أكدت زاخاروفا أن كييف ورعاتها لا يريدون أي مفاوضات، وأن هدفهم مدمر.

المصدر: "تاس"