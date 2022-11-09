إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة ضخمة لبيع منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية إلى ألمانيا

أفاد الإعلام العبري بأن واشنطن بعثت رسالة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترسخ مبادئ مواصلة عملية المصادقة على بيع المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية المتقدمة "حيتس 3" لألمانيا.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "من بين الأمور الأخرى (التي ذكرتها واشنطن)، هناك الالتزام بأن يتم إنتاج نصف الصواريخ الاعتراضية في الولايات المتحدة بصورة تشبه لما يحدث اليوم مع إنتاج الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية"، حيث "يطالب الأمريكيون بأن يتواصل التطوير المشترك لكلا البلدين، وأن إنتاج المنظومات المرتقب إلى ألمانيا لن يمس بالذي يتم إنتاجه للولايات المتحدة".

ونقلت "كان" عن مسؤولين مطلعين قولهم إنه "يوجد تقدم كبير نحو بيع المنظومة، لكن الأمر يتطلب عمليات بيروقراطية".

المصدر: "I24"