زجاجات مولوتوف وأحداث شغب أثناء مظاهرات في عاصمة اليونان (فيديو)

ألقى عدد من المتظاهرين زجاجات حارقة على الشرطة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول قرب مقر البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا.

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وكان أشخاص يرتدون أقنعة الوجه قد خرجوا من حشد تجمع اليوم الأربعاء في إطار إضراب على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة، نظمته نقابات العمال والأحزاب السياسية اليسارية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وسن اتفاقيات العمل الجماعية في جميع قطاعات الاقتصاد.

وانفجرت الزجاجات على بلاط الرصيف أمام النصب التذكاري ولم تصطدم بالقوات الخاصة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وبدأت السحابة المتصاعدة في التأثير على أعين المحتشدين فغادر المشاركون في التجمع الميدان بسرعة، بينما طاردت الشرطة الفوضويين على طول شارع المشاة إرمو.

كذلك أتلف الفوضويون دراجة نارية للشرطة وحطموا نوافذ عدد من البنوك والمتاجر، وصبغ أحدهم أحد مداخل البنك الوطني اليوناني باللون الأحمر.

المصدر: تاس