الخارجية الروسية: قرار بلغاريا تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا غير ودي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر قرار بلغاريا تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا بمثابة تصرف دوري غير ودي.

وذكرت زاخاروفا في تصريح اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية.

وأضافت: "نحن نعتبر قرار الجمعية الوطنية البلغارية حول تقديم الدعم العسكري والفني لأوكرانيا تصرفا غير ودي آخر تجاه بلادنا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي هي بالفعل في حالة يرثى لها".

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ووفقا لها، باتت بلغاريا الآن تتحمل كل المسؤولية المترتبة عن إطالة أمد النزاع وتصعيده في أوكرانيا، وعن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وتقويض الأمن في أوروبا.

وقالت: "نحن مقتنعون بأن المشرعين البلغاريين على دراية تامة بحقائق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بما في ذلك القادمة من الخارج، ولا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق في العديد من النقاط الساخنة حول العالم".

في 3 نوفمبر، وافقت الجمعية الوطنية البلغارية بأغلبية الأصوات على مشروع قانون بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وصوت لصالح تقديم المساعدة العسكرية 175 نائبا من خمس منظمات سياسية، وعارضه 49 نائبا وامتنع واحد فقط عن التصويت.

المصدر: تاس