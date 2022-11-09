فوتشيتش يكرم الصرب الذين انسحبوا من شرطة كوسوفو

قام الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في جو احتفالي، بتكريم الصرب الذين استقالوا من شرطة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد وتسليمهم الأوسمة والميداليات.

ومن يد الرئيس فوتشيتش، استلم أوسمتهم القادة السابقون للمديرية الإقليمية "سيفير"(الشمال) في شرطة كوسوفو.

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وقال رئيس صربيا: "سأقضي اليومين المقبلين في باريس، حيث سألتقي مع (رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل ومع (الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحوار بلغراد – بريشتينا، ميروسلاف) لاجاك. و أنا متأكد كذلك مع عقد اللقاء مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون. تدل تصرفات سلطات كوسوفو على أنهم خططوا لذلك ورغبوا في وقوع حوادث ونزاعات بهدف إذلال الشعب الصربي. وهم لذلك يواصلون سلوكهم غير القانوني فيما يتعلق بلوحات الترخيص".

وشدد فوتشيتش على أن حكومته ستدعم كل 3500 شخص استقالوا من المؤسسات الرسمية في كوسوفو ولن تتركهم بدون اهتمام

المصدر: نوفوستي