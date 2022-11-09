غروسي من شرم الشيخ: الوكالة لم تجد أي دليل على عمل "القنبلة القذرة"
Nazar FurykZUMAPRESS.com
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صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة لم تكن لتتجاهل التقارير المتعلقة بإنشاء "قنبلة قذرة"، لأنها تشكل جزءا من خطاب يمكن أن يؤدي لاستخدام أسلحة نووية.
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ "كوب 27" المنعقد بشرم الشيخ في مصر، حيث تابع غروسي أن الوكالة أرسلت على الفور مفتشين إلى أوكرانيا بعد تلك التقارير حول "القنبلة القذرة"، ولم تجد أي مؤشرات على العمل بشأنها.
وقال غروسي: "تمكنا من التأكد من عدم وجود أي أدلة على إساءة استخدام المواد النووية في غير الأغراض المخصصة لها".
المصدر: تاس