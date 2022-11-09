 
مباشر
عاجل
سوروفيكين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور مقاطعة خيرسون

غروسي من شرم الشيخ: الوكالة لم تجد أي دليل على عمل "القنبلة القذرة"

أخبار العالم

غروسي من شرم الشيخ: الوكالة لم تجد أي دليل على عمل
Nazar FurykZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u555

صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة لم تكن لتتجاهل التقارير المتعلقة بإنشاء "قنبلة قذرة"، لأنها تشكل جزءا من خطاب يمكن أن يؤدي لاستخدام أسلحة نووية.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: موسكو تنتظر نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن
زاخاروفا: موسكو تنتظر نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ "كوب 27" المنعقد بشرم الشيخ في مصر، حيث تابع غروسي أن الوكالة أرسلت على الفور مفتشين إلى أوكرانيا بعد تلك التقارير حول "القنبلة القذرة"، ولم تجد أي مؤشرات على العمل بشأنها.

وقال غروسي: "تمكنا من التأكد من عدم وجود أي أدلة على إساءة استخدام المواد النووية في غير الأغراض المخصصة لها".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا